SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediyesi tarafından Çarşamba Bilim Merkezi ve Bilim Parkı’na, Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı monte ediliyor.

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediyesi tarafından Çarşamba Bilim Merkezi ve Bilim Parkı’na, Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı monte ediliyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim Merkezi ve Bilim Parkı’nda hummalı çalışma sürüyor. Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına Bilim Parkı’na yerleştirilecek F4 tipi savaş uçağı Çarşamba’ya ulaştı, montaj çalışmaları sürüyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bilim Merkezi ve Parkımızla hem şehidimizi anıyor hem de Çarşambalı gençlerimize bir gelecek vizyonu kazandırıyoruz” dedi.

Bilim Merkezi ve Bilim Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de bir ilke imza atılarak Bilim Merkezi’nin bahçesinde oluşturulan Bilim Parkı’na, 2012 yılında Konya’da şehadete eren Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağı yerleştiriliyor. Uçağın kurulumunun tamamlanmasının ardından, 11 Ağustos Perşembe günü uçak, tekerlekleri üzerinde yürütülerek Gülhane Parkı yanında yapılan Açık Hava Bilim Parkı’na taşınacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tüm gençlere çağrıda bulunarak, “Şehidimizin anısına Bilim Parkı’mıza yerleştireceğimiz uçağın taşınmasına birlikte tanıklık edelim” diyerek, “Bilim Parkı’mızda F4 tipi savaş uçağımızın montajı yapılıyor. Hava kuvvetleri envanterine kayıtlı bir uçak. Uçağın boyama vesaire işlemleri Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. 2 Ağustos Salı akşamı, 3 tır ile Çarşamba’ya indirilmiş oldu. Bir hafta boyunca Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı’nda kurulumu devam edecek. 11 Ağustos Perşembe günü de amacımız Çarşamba’nın gençleriyle hep beraber burada buluşup uçağı tekerlekleri üzerinde yürüterek Gülhane Parkı yanında yapmış olduğumuz Açık Hava Bilim Parkı’na taşımak” şeklinde konuştu.

“Çarşamba’nın gençlerine inanıyoruz”

Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’ya Açık Hava Bilim Parkı yapıyoruz. Bilim Parkı’mızda fen bilimleri alanındaki deney ünitelerinin büyütülmüş halleri yer alacak. Gençlerimizin okuldaki öğrenmelerini biraz daha burada kolaylaştırmış olacağız. Türkiye’de örneği olmayan çok güzel bir iş oldu. Çarşambalı gençlerimize inşallah bizim de bir armağanımızın olacak bu şekilde. Yan tarafına da yine sınıfların olacağı bir Bilim Merkezi yapıyoruz. Bilim Merkezi’mizde de gençlerimiz değişik alanlarda proje üretebilecekler. İnşallah Çarşamba’nın gençlerinin, Şehit Pilot Ümit Özer Yüzbaşımız gibi Hava Kuvvetleri alanında, roket alanında, ülkemizin diğer ihtiyaç duyduğu bilim alanlarında, kendini geliştirmiş birçok insanının ben gelecek yıllarda olacağını düşünüyorum. Çarşambalı gençlerimize inanıyor, güveniyoruz. Bilim Merkezi ve Parkımızın bu hususta çok güzel bir başlangıç olacağı inancındayım” ifadelerini kullandı.

“Şehidimizin annesinin vasiyetini gerçekleştiriyoruz”

Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’in annesinin de vasiyetinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Burada Konya’da gösteri uçuşları sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’in annesinin vasiyetini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Annesinin böyle bir isteği vardı, vefat etmişti. Şehidimizin babası ile beraber burada uçağın kuruluşuna nezaret ediyoruz. Şehit Pilot Yüzbaşımızı da anacak bir kaide Bilim Parkı’mızda olmuş olacak. Uçak gösterime açık olarak Çarşambalılara hizmet verecek. Hem şehidimizi anmış hem de Çarşamba’daki gençlerimizin bilimle iç içe bir gelecek hayali kurmalarını sağlamış oluyoruz. Çarşambalılara hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Aynı anda mutluluğu ve hüznü yaşıyoruz”

Aynı anda hem mutluluğu hem hüznü yaşadıklarını belirten şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’in babası İdris Özer ise şunları söyledi:

“Belediye Başkanımız sağ olsun ilgilendiler, ilişkileri kurup uçağı Çarşamba’mıza getirdiler. Buraya, Bilim Parkı’na nasip oldu. Bu uçağın Çarşamba’da olma sebebi çocuğumuzun şehit olması nedeniyle olduğu için bize hem sevinç hem de o günlerin hüznüne yaşatıyor. Aynı anda mutluluğu ve hüznü yaşıyoruz. Bugünleri bize gösterdiği için başkanımıza yine teşekkür ediyoruz. Vatanımıza, milletimize bu gibi hizmetlerde bulunan, özellikle hava kuvvetlerindeki pilotların işleri çok ağır ver zor. Bu zorluklara katlanabilen ve bu zorluklar esnasında her an ölümle burun buruna gelebilen bir meslek grubu diyelim. Sonuçta kaza kırıma uğrayan uçakta düşen oğlum şehit olmuştur. Konya’da 13 Mart 2012. O gün bugündür işte bu uçakta, bugün buraya nasip oldu. Sağ olsun başkanımıza, uçağı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”