Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, ‘İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelerek, Suriye’nin Resulayn ilçesinde savaş mağduru 100 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayıp ailelerinin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, ‘İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelerek, Suriye’nin Resulayn ilçesinde savaş mağduru 100 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayıp ailelerinin yüzünü güldürdü.

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Suriye’nin Resulayn ilçesinde, Türkiye’nin insani yardımlarının yanı sıra çeşitli kurum, kuruluş, dernek ve topluluklar da zaman zaman yardımlarda bulunuyor. Bu çerçevede Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ‘İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelen bir grup esnaf, Suriye’nin Resulayn ilçesinde savaş mağduru 100 çocuğun mont ve bot ihtiyacını gidererek ailelerinin yüzünü güldürdü. Çocukları tek tek giydiren Ceylanpınarlı esnaflar, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Esnaflar, çeşitli yardımlarla çocukların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini bildirdi.