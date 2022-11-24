Yunus Emre Enstitüsü’nün Antalya’da düzenlediği “Huzurun Çocukları Barış İçin Buluştu” programında bir araya gelen savaş mağduru Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, Türkçe olarak dünyayı barışa davet etti.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Antalya’da düzenlediği “Huzurun Çocukları Barış İçin Buluştu” programında bir araya gelen savaş mağduru Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, Türkçe olarak dünyayı barışa davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde savaş sebebiyle Ukrayna’dan Antalya’ya gelen kimsesiz çocuklar ile Suriye’deki güvenli bölgeden gelen üstün zekalı çocuklar, “Huzurun Çocukları Barış İçin Buluştu” programında bir araya geldi. Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar “Bütün Dünya Buna İnansa” adlı şarkı başta olmak üzere barış ve kardeşlik mesajları içeren şarkı ve şiirleri Türkçe seslendirdiler. İki ülkeden gelen çocukların birbirlerine hediyeler verdiği programda duvar boyama atölyesi, mektup atölyesi, sıfır atık dönüşüm atölyesi, ebru atölyesi, kil atölyesi, ses terapisi atölyesi ile piyano resitalinin yanı sıra Türkçe, Ukraynaca ve Arapça müzik ve dans etkinlikleri düzenlendi.

Savaş mağduru çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a mektup

Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, mektup atölyesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılmak üzere mektuplar yazdılar. Bir Ukraynalı ve bir Suriyeli çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yazdıkları mektupları okudu.

“Kardeşlik sınır tanımaz cümlesinin ne anlama geldiğini anladım”

Suriyeli Asinat El Hatab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Ben Antalya’ya ilk defa geldim. Dağları, denizi, büyük büyük binaları ve oyun alanlarını burada gördüm. Bugün burada sizlerle ve Ukraynalı arkadaşlarımla asla unutamayacağım zamanlar geçirdim. Burada herkes bizi güler yüzle karşıladı. Sizler ihtiyacı olan herkese yardım ettiniz. Bugün de savaşa maruz kalan iki milletin çocuklarını bir araya getirdiniz. Suriye’de her gün her yerde okuduğum ’Kardeşlik sınır tanımaz’ cümlesinin ne anlama geldiğini anladım. Bunu bana yaşatarak öğrettiniz. Sadece Türklerle değil, Ukraynalı arkadaşlarımızla da kardeşlik bağı kurmamızı sağladınız. Türkiye’yi ikinci vatanım gibi hissediyorum” dedi.

Atölyede hazırlanan ürünler Emine Erdoğan ve Olena Zelenska’ya hediye edilecek

Sıfır atık dönüşüm atölyesinde Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan ürünler ise Emine Erdoğan ve Olena Zelenska’ya hediye edilecek. Ukraynalı ve Suriyeli çocukların keyifli vakit geçirdiği programda ayrıca yüz boyama, animasyon oyunları, kukla gösterileri de düzenlendi.

Çocukların dünyaya Türkçe barış mesajları verdiği programda Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kutalmış Yalçın, Ukrayna’nın Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov ve Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamdan birer konuşma yaptı.