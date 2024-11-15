Kepez Belediyesi, Ukrayna’dan motivasyon için Antalya’ya tatile gelen savaş mağduru 45 çocuğu, Dokuma Park’ta misafir etti.

Kepez Belediyesi, Ukrayna’nın Sumi bölgesinden Antalya’ya aileleriyle tatile gelen savaş mağduru çocuklara, DokumaPark gezisiyle moral desteği verdi. Antalya tatili kapsamında kentin önemli noktalarını gören çocuklar, Kepez Belediyesinin daveti üzerine DokumaPark’ı ziyaret etti.

Ukraynalı çocuklar, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın’ın rehberliğinde park alanındaki kültür, sanat ve eğitim tesislerini gezdi.

Yaşları 13 ile 17 arasında değişen 45 çocuk, ilk olarak Anadolu Oyuncak Müzesi’ne ziyarette bulundu. Ardından Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ne geçen çocuklar, burada kent tarihi hakkında bilgi edindi. Daha sonra Ukraynalı konuklar, Kepez Açık Hava Müzesi, Şehitler Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi ve Antalya Araba Müzesi’ni ziyaret ederek, Dokuma Park gezisini noktaladı.

“Çocuklara değer veren bir milletiz”

Ukraynalı çocukları, Kepez’de misafir ettikleri için mutlu olduklarını belirten Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, “Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ün misafirleri olarak çocuklarımızı, DokumaPark’ta ağırladık. Bu gezi ile konuklarımızın, savaşın acılarını bir nebze de olsa unutabilmelerini sağladıysak ne mutlu bize” ifadesini kullandı.

Türk milletinin çocuklara değer verdiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liderimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara çok önem veriyordu. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı bizim ülkemizdedir. Onu da Atatürk ilan etmiştir. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla eğlenceler düzenler ve bu bayramı kutlarız.”

Yalçın, konuşmasının ardan misafirlerine Türk bayrağı hediye etti.