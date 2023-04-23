23 Nisan’da depremzede çocuklarla buluşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yarının gençliği olan bugünün çocuklarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Karaçay Mahallesi’ndeki Karaçay Sahra Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukların bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında “Bizim için çok umut veren bir gün. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk yarınları Türk gençliğine emanet etmiş ama yarının gençliği olan bugünün çocukları bizler için çok değerli. Şunu bilmek lazım, Hatay bizden önce 7 defa batmış, 7 defa da küllerinden doğmasını bilmiş. Tabiatla doğal olaylarla savaşmayı değil onlarla barışık yaşamayı öğrendik” derken konuşmasını şöyle sürdürdü: Hatay’da yapılaşma konusunda sağlam temeller atıyoruz. Sağlıklı konutlar yapacağız ve istiyoruz ki bundan sonra hiçbir çocuk yetim, hiçbir çocuk öksüz kalmasın. Hiçbir ailenin ocağı sönmesin. İnsanlarımız o depremlerden sağlam ve sağlıklı çıkmayı bilsin.” Dedi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise etkinliğe katılanların çok güzel ve geleceğe umutla bakan bir topluluk olduğunu belirterek, "Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataysporlusu herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, marşların söylendiği ve sportif etkinliklerin yapıldığı programa yaklaşık Bin çocuk katılırken Türkiye’nin farklı illerinden öğrenciler için gönderilen mektupların da okunduğu program, hediye dağıtımı ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.