Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programda, özel gereksinimli çocukların aileleri kampüste bir araya gelerek vakit geçirdi.

Etkinlik çerçevesinde, davet edilen özel eğitim uygulama okulu velileri SAÜ’de misafir edildi. Veliler, hem üniversite kampüsünü tanıma fırsatı buldu hem de kendilerine özel hazırlanan etkinliklerle vakit geçirdi. Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu, Altın Adımlar Öğrenci Topluluğu, Turkuaz Okul Öncesi Eğitimi Topluluğu, Sosyal Hizmet Topluluğu özel gereksinimli çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler düzenledi. Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörü Doç. Dr. Canan Sola Özgüç, etkinliğe dair duygularını paylaşırken bazı velilerin, etkinlik sonunda ilk kez hiçbir şeyi düşünmeden eğlendiklerini dile getirdiklerini belirtti. Bu ifadenin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özgüç, hem aileler hem de öğrenciler açısından anlamlı bir gün yaşandığını söyleyerek organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koordinatörlük yetkilileri, etkinliğin sadece farkındalık oluşturmayı değil, aynı zamanda ailelerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçladığını belirtti ve bu tür etkinliklerin devam etmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade ettiler.