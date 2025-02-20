Sakarya Üniversitesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda 21-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongrede diş hekimliğinde gözlenen oral dental enfeksiyonlar ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında katkı sağlanması, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması ve toplum sağlığı açısından bu konudaki çalışmalara dair katılımcılara bilgi verilmesi amaçlanıyor. Son dönemlerde kullanımı artan yapay zeka konusunun da detaylı şekilde tartışılacağı kongrenin bu seneki sloganları "Dental Enfeksiyonlar ve Yapay Zeka" ve "Fonksiyonel Ağız Mikrobiyatası" olarak belirlendi. Kongrede diş kliniklerinde kullanılacak otoklav, sterilizasyon yöntemleri, antiseptik solüsyonlar ile gargaralar tartışılarak etkin akılcı antibiyotik kullanımı, diş hekimliği pratiğinde sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri, dental hijyen, gargaralar ve oral mikrobiyota konusunda bilgi verilecek. Aynı zamanda etkinlik çerçevesinde, ağız mikrobiyotasının ve klinik hastalıklarla ilişkisinin toplum sağlığı açısından taşıdığı önem vurgulanarak bu alandaki çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından "Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" çerçevesinde desteklenen kongrede; dental enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı ve oral mikrobiyota gibi konular yanı sıra, diş hekimliğinin güncel konuları ele alınarak yurt içi ve yurt dışından uzman konuşmacılar, konferans ve sunumlarıyla bilgilendirmelerde bulunacak. Kongre çerçevesinde "Muayenehanede Gelişebilecek Acil Durumlar ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon", "Kök Kanallarının Şekilendirilmesi ve Sıcak Vertikal Kondensasyon", "Endodontide Yeni Bir Çağ: Rising", "Baştan Sona Kanal Tedavisi", "Yapay Zeka Destekli Gülüş Tasarımı (Dental Fotoğrafçılık ve İş akışı)", "Botoks, Dolgu ve Komplikasyon Yönetimi", "Klinikte Temel Yumuşak ve Sert Doku Klinik Uygulamalarında Kan Ürünleri", "Mikrobiyota Çalışmalarında Hipotez Kurma Sekans, Bonformatik Analiz ve Raporlama", "Dental Cerrah Uygulamalar ve Sutür Atma Teknikleri", "Üretken Yapay Zekayla Akademik Yazım: Hızlı ve Etkili İçerik Oluşturma" ve "Tanıdan Tedaviye TME Hastalıkları (USG Eşlikli Eğitim)" kursları gerçekleştirilecek. Diş hekimliği öğrencileri için bildiri yarışmasının da düzenleneceği kongrede dereceye girenlere ödül verilecek. Kongre bilgilerine doinf4.sakarya.edu.tr web adresinden ve @doinfcongress Instagram hesabından ulaşılabilecek.