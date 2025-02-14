Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki iş birliği, üniversitelerin vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, beraberindeki heyetle İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti. Ziyarette mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi, yeni ortak projelerin geliştirilmesi konuları görüşüldü. Türkiye’nin ilk araştırma dekanlığı olan İTÜ ARDEK’in, SAÜ Araştırma Dekanlığı için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Al, "Sakarya Üniversitesi için önemli örneklerden biri oldu ve biz de buradan hareketle üniversitemizde bir Araştırma Dekanlığı kurduk. İTÜ ARDEK yapılanması, Büyük Veri Ofisi ile öne çıkan çalışmalar yapması, bize de ilham kaynağı oldu. Biz de bu tecrübelerden yararlanarak SAÜ’yü bir araştırma üniversitesi olarak daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"SAÜ’lü genç akademisyenlerin katkısı olacağına inanıyorum"

Her iki üniversitenin ortak noktalarından birinin de genç araştırmacılar olduğunu söyleyen Al, "Sakarya Üniversiteli genç akademisyenler, İTÜ bünyesindeki genç akademisyenler ile ortaklaşa bilimsel çalışmalar yapacak. Özellikle laboratuvar çalışmalarında SAÜ’lü genç akademisyenlerin katkısı olacağına inanıyorum. Bu husus, her iki üniversite için de kazançlar barındırmakta. Prof. Dr. Hasan Mandal’ın akademik ve idari görevleri süresince, yaptığı yenilikler, üniversitelerdeki araştırma ekosistemine büyük katkı sağlamıştır. Bu yenilikler, üniversitelerdeki gelişmeyi hızlandırarak önemli bir ivme kazandırdı ve araştırma alanındaki başarılarımızda büyük payı bulunuyor, bugüne kadar verdiği tüm destekler için üniversitemiz adına kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.