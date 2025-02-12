Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ersoy Tarafından yürütülen "İhracat Teşviklerinin Dış Ticaret Girişimciliği Perspektifiyle Revize Edilmesine Yönelik Politika Önerileri" isimli proje TÜBİTAK 3005 çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy’un yürütücülüğünü yaptığı "İhracat Teşviklerinin Dış Ticaret Girişimciliği Perspektifiyle Revize Edilmesine Yönelik Politika Önerileri" başlıklı proje TÜBİTAK 3005 çağrısı çerçevesinde desteklenecek. Proje, uluslararası girişimcilik ve dış ticaret girişimciliği bağlamında Türkiye’de baskın olan girişimcilik faaliyetlerini belirlemeyi ve mevcut ihracat teşviklerini dezavantajlı kesimler için de avantaj sağlayacak şekilde revize etmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde, yerli yenilik kapasitesinin artırılması ve küresel korumacılık eğilimlerine karşı milli ekonomik savunma oluşturulması doğrultusunda yeni teşvik modelleri geliştirilmesi hedefleniyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Metin Saygılı, Doç. Dr. Caner Erden, Arş. Gör. Çağdaş Ateş ve Beykoz Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Semanur Yalçın’ın araştırmacı olarak yer alacağı proje 18 ay sürecek.