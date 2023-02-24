Edirne’de iç ısıtan duyarlılık sergileyen öğrenci velileri, sattıkları her bir lokmayla depremzedelere umut oldu. Toplanan gelirden depremzede aileye konteyner almayı hedefleyen veliler, büyük takdir topladı.

Edirne’de iç ısıtan duyarlılık sergileyen öğrenci velileri, sattıkları her bir lokmayla depremzedelere umut oldu. Toplanan gelirden depremzede aileye konteyner almayı hedefleyen veliler, büyük takdir topladı.

Edirne’de bir anaokulunun okul aile birliği üyeleri, depremzedelere destek olmak amacıyla ’Bir lokma bin umut’ mottosu ile lokma satış etkinliği düzenledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından yaraların sarılması için Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelere destek olmak amacıyla yardım seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede Edirne’de depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak isteyen Hatice Erkurt Anaokulu Okul Aile Birliği üyeleri lokma satışı yaptı. Eski Cami önünde stant açan veliler, lokma satışından elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacak.

Okul aile birliği üyeleri tarafından yapılan lokmalar; Eski Cami, Hasan Sezai Dergahı ve Hatice Erkurt Anaokulunda satışa sunuldu. Lokmalardan elde edilen gelirlerle depremzedelere konteyner alınması planlanıyor. Toplanan paranın yeterli olmaması halinde ise depremzedelerin genel ihtiyaçları için bağış yapılacak.

"Aynı durumda biz de olabilirdik"

Okul aile birliği olarak depremzedelere katkı sağlamak istediklerini ve bu şekilde bir etkinlik planladıklarını söyleyen veli Elmas Engin, deprem bölgesindeki vatandaşların zor durumda olduğunu ve aynı durumda kendilerinin de olabileceğinin altını çizdi.

Ülkece çok zor günlerden geçildiğini belirten Engin, depremzedeler için öncelik olarak konteyner alıp bağışlamak istediklerini ve bir ailenin sıcak yuvaları olması için bu yola çıktıklarını ifade etti.