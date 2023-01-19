İstanbul’da sattığı aracın yedek anahtarını saklayan eski sahibi, lüks otomobili çalıp parçaladı. Kısa sürede yakalanan şahıs ve suça iştirak eden 2 kişi tutuklandı.

İstanbul’da sattığı aracın yedek anahtarını saklayan eski sahibi, lüks otomobili çalıp parçaladı. Kısa sürede yakalanan şahıs ve suça iştirak eden 2 kişi tutuklandı.

Olay, 8 Ocak günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.’ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Aracını yerinde göremeyen A.A polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin sahibi A.A. ile görüştüklerinde aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bunun üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Muhammet R.Y. alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı öğrenildi. Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan Muhammet R.Y., 7 suç kaydı bulunan satılmasına aracılık yapan Ayhan G. ve otomobili parçalara ayıran 6 suç kaydı bulunan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.