Antalya Gazipaşa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlenecek.

Gazipaşa’da, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazipaşa Satranç Kulübü işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlenecek. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride yapılacak turnuvalar, yarın ve ertesi gün Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 09.00dan itibaren kayıt kontrol işlemlerinin yapılacağı turnuva teknik toplantıların ardından saat 13.00’da başlayacak.

Konuyla ilgili Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Satranç turnuvası üç farklı kategoride yapılacak olup dereceye giren takımlara Kupa, sporcularına Madalya verilecektir. Karşılaşmalar 35’+30’’ eklemeli tempo ile oynanacak olup sonuçlar UKD hesaplamalarında kullanılacaktır. Okul takımları en az dört , en fazla altı kişilik sporculardan oluşmalıdır. Sporcularda Gençlik Spor İl/İlçe Spor Müdürlüklerinden çıkartılan TSF lisansa sahip, 2022-2023 yılı vizeli olmalıdır. Kayıt kontrol anında Gençlik Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından verilen lisans kartları sporcuların yanlarında olmalıdır.”