Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Satranç Turnuvası’na katılan çocuklar, hamlelerini şampiyonluk için yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in temsili açılış hamlesiyle başlayan ve iki gün süren turnuvada dereceye girenler, ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Satranç Turnuvası’na katılan çocuklar, hamlelerini şampiyonluk için yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in temsili açılış hamlesiyle başlayan ve iki gün süren turnuvada dereceye girenler, ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi’nin Balat Mahallesi’nde kente kazandırdığı Balat Satranç Evi, eğitimlerin yanı sıra turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği (TSF) ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle gerçekleştirilen Satranç Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Satranç sporcularının yarışmalarda gösterdikleri performansa göre puan kazandıkları Ulusal Kuvvet Derecesi puantaj sistemine de etki eden turnuvada, Bursa il hakemleri de görev aldı. “8 yaş ve altı” ile “10 yaş ve altı” yaş gruplarından 64 lisanslı sporcunun katıldığı ve iki gün süren turnuvanın açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile TSF Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak da katıldı.

Turnuvaya olan büyük ilginin sevindirici olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Böylesine güzel bir turnuvanın başlangıcını yapmamız bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın böyle bir mekana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Hemen harekete geçtik ve bu mekanı kentimize kazandırdık. Bu güzel mekanda eğitimler veriyoruz. Kentimizde bu alanları artırabiliriz. Sizler satranca bu kadar meraklıysanız, biz size hizmet etmek için her zaman varız. Turnuvaya katılım oldukça yoğun. Bu inanılmaz güzel bir şey. İsteğiniz, hevesinizden dolayı katılan sporcularımızı kutluyorum. Çocuklarını satranca teşvik ettikleri için velilere de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Erdem, turnuvaya katılan çocuklara başarılar diledi.

Balat Satranç Evi’ni Bursa’ya kazandırdığı için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden TSF Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak da, turnuvaya olan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “64 kontenjanı olan bu turnuvaya 105 sporcu başvurdu. Normalde turnuvalarda yedek oyuncular oynar ancak bu turnuvada maalesef tüm asil oyuncular katıldığı için yedeklere sıra gelmedi. Siz, ne kadar katılım gösterirseniz, biz o kadar size yol açarız. Bizde satranç takımı bitmez. Katılımınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in temsili hamlesiyle başlayan Satranç Turnuvası’nda sporcular, iki gün boyunca dereceye girebilmek için yarıştı. Şampiyon olmak için taktiklerini uygulayan minik sporcular, uzun uzun düşünerek en iyi hamlelerini yaptılar.

Zorlu maçların ardından 8 yaş ve altı kategorisinde Irmak Keser şampiyon olurken, Hasan Teoman Koruk ikinci, Kerem Alp Aksoy da üçüncü sırada yer aldı. Ertuğrul Cengiz’in birinci olduğu 10 yaş ve altı kategorisinde Mehmet Doğu Durgun ikinci, Okay Burak Örs de üçüncü oldu.

Turnuvada, performanslarıyla en iyi oyuncular arasına giren isimler de ödüllendirildi. 7 yaş kategorisinin en iyi sporcusu Kerem Alp Aksoy olurken, 8 yaş ve altı en iyi kız oyuncusu Irmak Keser, 9 yaşta en iyi sporcu Mehmet Doğu Durgun, 10 yaş ve altı kategorisinin en iyi kız sporcusu da Nehir Keser olmaya hak kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül verdi.