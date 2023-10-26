Yalova Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 16’ıncısı gerçekleştirilen Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi.

A-B-C ile 12 yaş, 8 yaş olmak üzere toplam 5 kategoride 77 sporcu hamlelerini gerçekleştirdi.

“Cumhuriyetin 100. Yıl Hamlesi” temasıyla bu yıl 16.’ıncısı düzenlenen Geleneksel Ulusal Altınova Belediyesi Satranç Turnuvası’nda hamleler 21 ve 22 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Altınova Belediyesi Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı turnuva nefes kesti.

Toplam 60 Bin lira nakdi ödülün dağıtıldığı organizasyonun A kategorisinde şampiyonluğu Askar Rzayev kazandı. İkincilik Deniz Dirikoğlu’nun olurken, üçüncülüğü Arda Canbulan kazandı. B kategorisinde kürsünün ilk üç basamağında Abdullah Mete İnceçınar, Ali Emir Latifoğlu ve Alper Uzağı yer aldı.

şampiyonlar C kategorisinde birincilik basamağına Görkem Manav çıkarken, ikinci sırada Mustafa Turab Çiftçi, üçüncü sırada Eren Yılmaz çıktı. 12 yaş kategorisinde şampiyonluk ipini Ömer Alp Koyunoğlu göğüsledi. Taymin Özgür Uysal ikinci ve Gökay Deniz Akgül üçüncülüğü kazandı. 8 yaş kategorisinde ilk üç sırada Elif Ayza Sarıkaya, Ümit Baran Sakı ve Mert Manav yer alan sporcular oldu.

Turnuva sonunda Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a satranç sporuna katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Turnuvamızda mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizim için en önemli görev gençlerimize spor yapma imkânı tanımaktır. İnanıyorum ki aralarından usta satranççılar çıkacak ve bizleri gururlandıracaklar. Onlar güçlü Türkiye’mizin yarınları olacaklar” dedi.

Altınova Belediye Meclis üyesi Bilal Ok da satranç severleri yalnız bırakmadı.