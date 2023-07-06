Satrançta Türkiye’nin en prestijli organizasyonları, Temmuz ayı boyunca Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Hemen hemen her hafta yeni bir ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Denizli, bu kez satrançta Türkiye’nin en iyilerini ağırlayacak. Temmuz ayı boyunca yapılacak dört ayrı organizasyonda yaklaşık 4 bin sporcu, antrenör ve kulüp yetkilisi Denizli’de olacak.

Her yıl birbirinden önemli takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve ülkemizden usta satranç sporcularının hamle yaptığı Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi yarışmaları 08–15 Temmuz tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek. Satranç Birinci Liginde yarışacak 20 takımın mücadelesi Anemon Otel’de, Satranç İkinci Liginde yarışacak 35 takımın mücadelesi ise Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak. 9 tur sürecek şampiyonluk yarışının ardından Birinci Lig’de ilk üçe giren takımlar Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’ne yükselecek. İkinci Lig’de ise ilk dörde giren takımlar Birinci Lig’e yükselme hakkını elde edecek.

Satranç kulüplerinin şampiyonluk yarışı 15–22 Temmuz tarihleri arasında Denizli’de yaşanacak. Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi’nin hemen ardından yaklaşık 70 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Müsabakalar Pamukkale Satranç Salonunda oynanacak. 9 tur sürecek şampiyonluk yarışının ardından ilk 6 takım 2024 yılında düzenlenecek Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Satrançta En Prestijli Yarışmalardan biri olan Türkiye Kupası 23-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Denizli’de yapılacak. Yaş, cinsiyet, hiçbir engel fark etmeksizin, herkesin birlikte mücadele edebildiği Türkiye Kupası Yarışmalarına yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor.

Temmuz ayı boyunca satrançta üst üste ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürüyor. Türkiye’nin en modern satranç salonlarından birini Denizli’ye kazandıran Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tecrübeli kadroları ve modern tesis altyapısıyla şampiyonalara başarıyla ev sahipliği yapacaklarını kaydederek yarışmalar için Denizli’ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi.