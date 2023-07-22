Şehitkamil Belediyesi, ‘Dünya Satranç Günü Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenlediği organizasyonda sporcuları ve annelerini, satranç tahtasının başında buluşturdu. Etkinlik esnasında Hamleni Yap Projesi’nde, 2023-2024 sezonunda yürütülecek faaliyetleri içeren protokol de imzalandı.

Hamleni Yap Projesi ile on binlerce öğrenciye branşa özgü eğitim seti armağan eden ve Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde yürüttüğü faaliyetlerle geniş kitlelerin satranç sporuyla tanışmasına imkan sağlayan Şehitkamil Belediyesi, ‘Dünya Satranç Günü Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenlediği organizasyonda, bir ilke daha imza atarak sporcuları ve annelerine akıllı hamleleri birlikte yaptırarak bugünün ve geleceğin şampiyonlarına moral aşıladı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen organizasyonda, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu, katılımcılara keyifli geçen oyunlarda eşlik ettiler.

Türkiye Satranç Federasyon ile iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarla lisanslı sporcu havuzunun gelişmesi, ihtisas kulüplerinin sayılarının artması, sportif organizasyonların gelenekselleşmesi, eğitimci ve hakem eğitimlerini nitelikli şartlarda gerçekleştirilmesi gibi konularda birbirinden önemli faaliyetlere imza atan Şehitkamil Belediyesi, 2022-2023 sezonunda okullara ve spor kulüplerine satranç branşına özgü eğitim malzemesi desteğini sürdürecek.

İMZALARI millî gururlarımızla atıyoruz

Satranç severlerle etkinlik esnasında yakından ilgilenen ve antrenörlerden gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hamleni Yap Projesi’nin çerçevesini genişleten protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, imzaları millî gururlar yaşatan sporcularla birlikte atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, “Satranç branşına gönül veren herkesin Dünya Satranç Günü’nü kutluyorum. Federasyonumuzla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla satranç branşında birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hamleni Yap Projesi ile bugüne kadar on binlerce öğrencimize satranç takımları armağan ettik. Sürekli Eğitim Merkezimizde, her dönem yüzlerce vatandaşımız akıllı hamlelerle tanışıyor. Bu çalışmaların neticesinde Millî Takımlarımıza sporcular kazandırdık. Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında şampiyonluklar elde eden, çeşitli derecelere imza atan sporcularımıza protokolün çerçevesini genişleten imzaları atıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza akademik ve sosyal yaşamında başarılar diliyorum” diye konuştu.