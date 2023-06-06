Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Haziran Ayı Dünya Sıralaması yayınlandı. 12 yaşındaki yıldız sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, Elo puanını 2475’e çıkardı.

FIDE güncel rating listesindeki en genç Uluslararası Usta (IM) unvanını elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı’nın 12 yaşındaki yıldız sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, Elo puanını 2475’e çıkardı. Bu sonuçla yaş grubunda dünya birinciliğini sürdürmeye devam eden Yağız Kaan Erdoğmuş, aynı zamanda bir üst yaş grubu olan 13 yaşta da zirvede yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı, “FIDE En İyi 100 Genç” listesinde de 73. sıraya yükselerek başarısını devam ettiriyor. Yağız, “FIDE Top 100 Gençler” listesinde yedinci kez yer alma başarısını gösterirken, 12 yaşındaki sporcu, 20 yaş ve altındaki en iyi sporcuların yer aldığı bu listedeki en genç sporcu konumunda bulunuyor.