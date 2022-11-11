Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Eskişehir’de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Cumhuriyet Kupası’nda 4 kategoride 3 birincilik elde etti.

Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Eskişehir’de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Cumhuriyet Kupası’nda 4 kategoride 3 birincilik elde etti.

Bozüyük Kent Konseyi, Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Cumhuriyet Kupası’nda elde ettikleri başarıdan dolayı velileriyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bozüyük Satranç ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay, turnuvalarında derece alan kulüp sporcuları ve veliler, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü Başkanı Ayşe Akçay, Başkan Bakkalcıoğlu’na katıldıkları turnuvalar, kulüp faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu’da Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na Kent Konseyi Çocuk Meclisi adına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çocukların gelişimi için bu tür etkinliklerin önemine değinen Başkan Bakkalcıoğlu Kulüp Başkanı Ayşe Akçay ile turnuvalarda dereceye giren başarılı öğrencileri tek tek tebrik etti. Ayrıca öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Başkan Bakkalcıoğlu başarılarının devamını diledi.