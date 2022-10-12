15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirilecek.

15. Ulusal Satranç Turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 15.incisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Satranç turnuvası, 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilecek. 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, 30 bin lira nakdi ödül dağıtılacak.

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Turnuva kayıtları, www.yalova.tsf.org.tr adresinden yapılacağı açıklandı.