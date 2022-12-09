Denizli’de Buldan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk, orta lise ve dengi okullar arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler madalyalarını aldı.

Denizli’de Buldan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk, orta lise ve dengi okullar arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler madalyalarını aldı.

Buldan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Cinkara, Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere satranç sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ilkokul, ortaokul lise ve dengi okullardan 154 öğrenci ilçe birinciliği satranç turnuvasına katıldı. İlçe birinciliği satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler, madalya ve hediyelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül alan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Tayfun Deli, ilçede satranç sporunu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.