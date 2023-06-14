Bartın’da Türk Kızılay 155. yıldönümü münasebetiyle Bartın da satranç turnuvası düzenlendi.

Türk Kızılay Bartın Şubesi 155. Yıl dönümü satranç turnuvası düzenlendi. “İyiliğe Hamle Yap” sloganı çerçevesinde gerçekleştirilen turnuva 4 kategoride yapıldı. 103 kişinin katılım sağladığı turnuvanın yanı sıra bu yıl ilki yapılan etkinlikler çerçevesinde 10 Haziran Cumartesi günü turnuva alanı Gençlik Merkezi’nde Kan Bağışı etkinliği de gerçekleştirildi. 10-11 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca satranç turnuvasında yarışmacılar iyiliğe hamle yaptı. Etkinliklerin son günü olan 11 Haziran Pazar günü de Kültür Merkezi’nde Kızılay’ın Kuruluşunun Yıldönümü münasebetiyle program düzenlenerek, turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Dr. Önder Recep Acıbal gerçekleştirdi. Acıbal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 1877’de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923’de"Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935’te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947’de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "Kızılay" adını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. İlk yıllarında gerçek vazifesi savaş meydanında yaralı düşecek kahramanlara yardım etmek iken bu gayret hikmetli büyüklerimizin elinde ve devlet aklının himayesinde İmparatorluğun geniş coğrafyasının gerekli görülen yerlerinde hastanelerin açılmasına ve güçlendirilmesine kadar yükselmiştir. Hemşireler ve hastabakıcılar yetiştirilmiş, özellikle hanımların iştiraki ve gayretleri ile memleket için geceli gündüzlü çalışılarak 1. Dünya Savaşı’nın arefesinde hastaneler kuvvet bulmuştur. Ülkemizin, coğrafyamızın, dünyamızın yaşadığı tüm afetlerde elinden gelen tüm imkanı seferber eden Kızılay günümüzde de engin tecrübesi ve yetkinliğiyle tüm alanlarda gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi tam burada müjdesini vermek isterim. Artık Bartın Şubemizin de bir ikram aracı mevcut. Kısa süre içerisinde şubemizde olmasını beklediğimiz İkram Aracı tefriş edildi. Toplumsal olaylar, afetler ve etkinliklerimizde kullanacağımız aracımız Bartın’ımıza hayırlı olsun. Geleceğe dair hedeflerimiz, Mobil Kan Bağışı Aracı bulunan ve aktif olarak ilimizde faaliyet gösteren bir kan merkezine sahip olmak, Kızılay Butik ve Kızılay E-Butik şeklinde yenilikçi yardım metotlarını uygulamaya sokmak, sürdürülebilir yardım ve sosyal faaliyetler için şubemizin personel gücünü arttırmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızda Kızılay’ı yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Çünkü Kızılay hepimizin. Programımıza katkılarından ötürü, Bartın Valiliğimize, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Bartın Gençlik Merkezimize, Bartın İl Kültür Müdürlüğümüze, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Bartın Fen Lisesi, Gazi Ortaokulu öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, türküleri ile bizlerle olacak olan Şef Mehmet Çoşan hocamız ve ekibine teşekkür ederim. Herkesi muhabbetle selamlıyor, programımıza teşriflerinizden ötürü saygılarımı sunuyorum.”

Şube Başkanı Acıbal’ın konuşmasının akabinde kürsüye gelen Bartın Valisi Nurtaç Aslan ise Kızılay’ın faaliyetlerinin öneminden bahsetti. Vali Aslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Bugün, bir buçuk asrı geçkin süredir ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam eden koca bir çınarın kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsana insanca hizmet etmekten ve yardımcı olmaktan daha büyük bir mutluluk yoktur. Bu anlayışla tarih boyunca yardım yapmanın, insana dokunmanın, gönül almanın ve insani değerleri yaşatmanın gayreti içerisinde olan milletimiz, Türk Kızılayı aracılığı ile afette, depremde, yangında, taşkında, savaşta, kuraklıkta, her türlü kötü günde, mazlumun, mağdurun, yalnızın ve kimsesizlerin dostu olmuştur. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine yardımseverliği daim olacaktır. İlimizin, ülkemizin ve dünyanın her köşesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan, emeği geçen, bu noktada sevgisi, arzusu ve isteği olan herkese, tüm şube çalışanlarımıza ve Kızılay gönüllülerimize teşekkür ediyor, gönüllerin dostu olan Kızılay’ımızın 155. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”

Yapılan konuşmaların akabinde Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi ile program sona erdi.