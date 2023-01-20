Manisa’nın Selendi ilçesinde sporun özendirilmesi her yaştan her gruptan kişiye ulaşması ve sporun tabana yayılması amacıyla İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Selendi Satranç İlçe Birinciliği müsabakalarında birinci belli oldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde sporun özendirilmesi her yaştan her gruptan kişiye ulaşması ve sporun tabana yayılması amacıyla İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Selendi Satranç İlçe Birinciliği müsabakalarında birinci belli oldu.

Selendi Kaymakamlığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen Selendi Satranç İlçe Birinciliği müsabakalarında satranç turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalar verildi. Heyecanlı müsabakalara sahne olan turnuva 2 gün devam etti. Turnuvada birinci İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Yelboğa, ikinci Durhasan Orman İşletme Şefi Sait Akgün, üçüncü ise Fatih Kaçar oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş tarafından veridi. Kaymakam Okumuş, "İlçemizde sporun özendirilmesi her yaştan her gruptan kişiye ulaşması ve sporun tabana yayılması amacıyla kaymakamlığımız tarafından satranç turnuvası düzenlendi. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvaya katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.