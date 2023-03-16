Osmangazi Belediyesi ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış hamlesini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’na öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Orta ve lise seviyesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı turnuvaya, küçükler kategorisinde 41, yıldızlar kategorisinde 35, gençler kategorisinde ise 63 olmak üzere 139 okuldan toplam 768 öğrenci kayıt yaptırdı. 3 gün sürecek turnuvada öğrenciler takım olarak mücadele edecek. Puan ve averaja göre yapılacak sıralama sonunda kızlar ve genel kategorilerinde sıralamaya giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Bursa il yarışmasında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar, bölge turnuvasına katılmaya hak kazanacak. Bölge yarışmasında dereceye girenler ise daha sonra Türkiye finallerine katılacak. Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası’nda minikler kategorisindeki karşılaşmalar ise Mayıs ayında yapılacak. Kayıtların devam ettiği minikler kategorisine binden fazla öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

Turnuvanın açılış hamlesini yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Satranç, öğrencilerimizin zeka gelişimine katkı sağlayacak önemli bir faaliyet. Turnuvaya katılan tüm öğrenci ve ailelerini kutluyorum. Başarılar diliyorum” dedi.