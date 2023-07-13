Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen satranç turnuvasında heyecan dolu anlar yaşandı.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler arasında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 10 satranç tutkunu katıldı. İçgüdülerin, stratejinin ve hamlelerin konuştuğu turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu. Çekişmeli oyunlara sahne olan satranç turnuvasında Okan Orman birinci olurken, Hüsamettin Doğan ikinci, Enes Yıldırım ise üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye takdim edildi.

Sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerle yediden yetmişe herkesi kapsayan organizasyonlar gerçekleştirmeye öncelik verdiklerini dile getiren Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, “Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı eğitim merkezimizde eğitim ağırlıklı çalışmalarımız devam ediyor. Okulların açık olduğu dönemde olduğu gibi yaz tatili döneminde de eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın 11 ana başlıkta 100 projesi arasında yer alan ve en büyük projelerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde spordan sanata birçok aktiviteyi kaliteli hale getirmek için bir takım projeler yapıyoruz. Bugünde özel gereksinimli bireylerimizin arasında düzenlenen ikinci satranç turnuvasını izledik. Dereceye giren bireylerimize hediyeler takdim edeceğiz. Buraya gelen arkadaşlar kayıt yaptırarak etkinliklerimizden faydalanabiliyorlar. Onların mutluluğunu görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor. Biz de onlara daha güzel imkanlar sunmak için gayret gösteriyoruz. Başkanımıza bize bu tür etkinlikleri düzenleme imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.