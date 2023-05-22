Adana’da satranç turnuvasında dereceye giren sporculara nakdi ödülün yanı sıra madalya ve kupaları verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Satranç İl Temsilciliği’nce düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri fuar alanında düzenlenen törenle verildi. Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren turnuva 5 farklı kategoride düzenlendi. 15 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışmada toplamda 55 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. Dereceye giren sporculara nakdi ödülün yanı sıra madalya ve kupa da takdim edildi.