Bölgenin buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park’ta satranç turnuvası düzenlendi.

Bölgenin buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park’ta satranç turnuvası düzenlendi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakır’ın buluşma noktası haline gelen, Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, 19-20 Kasım tarihlerinde 2 gün süren turnuvada oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi turnuvaya ilgi oldukça yoğun oldu. Turnuvaya her yaştan vatandaşların katılım sağlaması büyük rekabet oluşturdu. Yoğun ilgi gören turnuva iki gün süreyle devam etti. Startı verilen turnuvada galipler federasyon ekipleri tarafından açıklanacak. İki gün sürecek turnuvanın sonunda kazanan şampiyonlara, belirli tutarlarda alışveriş merkezinde geçerli hediye çekleri takdim edilecektir.

19-20 Kasım tarihinde düzenlen satranç turnuvasına yaklaşık 120 yarışmacı katılım sağladı. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, gerçekleştirilmemiş pek çok sosyal ve kültürel etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkını buluşturmaya devam ediyor.