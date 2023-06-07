Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Aydın’ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Okullar Satranç Şampiyonası başladı. Her yıl Türkiye’nin farklı bir ilinde gerçekleştirilen şampiyona bu yıl Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda başlayan, 7-11 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek şampiyonada Türkiye’nin 51 farklı ilinden 138 okul takımı ve 706 sporcu hamle yapacak. Şampiyonada dereceye giren takımlara teknoloji ödülleri dağıtılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan turnuvada şahları çeken sporcular, şampiyonluk için ter döktü.

Şampiyonanın açılış seremonisine katılan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, okul sporları arasında satrancın en popüler spor olduğunu belirterek “Satranç sizleri geleceğe hazırlayan bir spor. Bakanlığımız ve federasyonumuzun sporun tabana yayılması için büyük çalışmaları var. Her iki kurumumuza da teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olacak, gelecek için güzel hatıralar biriktireceksiniz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ertekin, sembolik olarak şampiyonanın açılış hamlesini yaparken, törene Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin’in yanı sıra Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Kubilay Enginsu ve sporcular ile aileleri katıldı.