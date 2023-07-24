Denizli’de düzenlenen 2023 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası çerçevesinde gerçekleşen ödül töreniyle kupalar sahibini buldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen 2023 Satranç Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerindeki Konferans Salonunda yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye’nin 32 ilinden ve KKTC’den, toplam 56 takım ve 642 sporcunun hamle yaptığı ‘Türkiye Kulüpler Şampiyonası’ düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerini Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Federasyon Başkanı Gülkız Tulay takdim etti.

2. Lige yükselen takımlar ödüllerini aldı

8 gün boyunca heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda şampiyon takım Göztepe Spor Kulübü oldu. Şampiyonada ilk altıya giren takımlar, gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç 2. Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı.

“Satrançta başarılı organizasyonlara imza atıyoruz”

Üst üste pek çok branşta olduğu gibi Satranç’ta da ulusal organizasyonları Denizli’nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Temmuz ayı boyunca satranç heyecanının Denizli’de yaşandığını kaydetti. Pamukkale Satranç Salonu gibi Türkiye’nin en modern tesislerinden birini Denizli’ye kazandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade eden İlman, Satranç Kulüpler Şampiyonasında yarışan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutladı.

“Denizli’de ki ilgiden memnunuz”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ödül töreninde yaptığı konuşmasında; önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 5 buçuk saate yakın süren final karşılaşmasıyla şampiyonanın zorlu mücadelelere sahne olduğunu söyledi. 8 gün boyunca süren şampiyonada yarışıan tüm sporcuları kutlayan Tulay, modern bir tesiste müsabakaların yapılmasına ve sporcuların yurtlarda konaklamasına vesile olan, her türlü desteği sağlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sırada Türkiye kupası var

Satranç Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Kupası yarışmaları yine Denizli’nin ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Denizli Pamukkale Satranç Salonu’nda düzenlenecek Satranç Türkiye Kupası heyecanında 62 ilden 586 sporcu hamle yapacak.