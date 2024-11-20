SUBÜ Satranç Topluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda ‘Satranç Turnuvası’ düzenledi. Spor Bilimleri Fakültesi’nde oluşturulan alanda yapılan turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Turnuvada Ali Fuat Aksoy birinci, Murat Beşer ikinci ve İbrahim Güney üçüncü sırayı aldı. Dereceye giren öğrencilere madalyalarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz takdim etti. Yılmaz; öğrenci topluluklarının dönem başından itibaren aktif olarak birçok etkinliğe imza attıklarını belirtirken, topluluk faaliyetlerine desteklerinin devam edeceğini vurguladı.