Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Mehmet Akif Şahin Gaziantep’te düzenlenen Satranç Turnuvası 10 yaş ve altı kategorisinde il şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Satranç Turnuvası 10 yaş ve altı kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Mehmet Akif Şahin müsabakalar sonucunda il birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Satranç şampiyonu kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Şampiyonanın gerçekleşmesini sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür turnuvalar bu spora gönül vermiş sporcuların kendilerini geliştirmek ve spor kariyerlerinde önemli adımlar atmaları için büyük önem taşıyor. Şampiyonada bizlere bu onuru yaşatan öğrencimiz Mehmet Akif Şahin’i de kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.