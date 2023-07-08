Bozüyük Belediyesi çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerine yaz spor okulları ile devam ediyor.

Bozüyük’te çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları branşları içerisinde yer alan ücretsiz Satranç dersleri Metristepe Kültür Merkezi’nde başladı.

2010-2016 doğumlu yaklaşık 120 öğrencinin katılımıyla başlayan dersler Cuma ve Salı günleri yapılacak. Satranç oynamayı öğrenen çocuklar, planlı hareket etmenin önemini daha küçük yaşlarda kavrayarak, bu yeteneği ve özelliği geliştirme imkânına sahip olacaklar, satranç sayesinde kurallara uymayı, dostça ve arkadaşça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi de öğrenecekler.