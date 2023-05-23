Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Aydın İl Yöre ayağı satranç müsabakaları 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Finallerde Aydın ilinin 5 seçkin takımı yarışırken, bu takımlardan 3’ünün Söke’den olması dikkat çekti. Final müsabakalarının sonunda Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü Aydın İl şampiyonu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun etkinlik takviminde yer alan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Satranç İl Temsilciliğinin organizasyonunda gerçekleştirilen, Aydın Kulüpler Şampiyonası İl Birinciliği yarışmaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Final müsabakalarında Söke Anadolu Lisesi Spor Kulübü, Söke Belediyespor, Zeybek Satranç Spor Kulübü, Nazilli Satranç Spor Kulübü ve Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü takımları yarıştı.

Müsabakaların sonunda Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü 2022-2023 yılı Aydın Şampiyonu olmayı başardı. Bu başarıyı elde eden kulüp, 15-22 Temmuz 2023 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek Kulüpler Satranç Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.