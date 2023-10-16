Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapımı bitmeyen "Mudurnu’nun Şato Evleri" olarak bilinen villalara bakır kablo çalmak için giren 2 hırsız, suçüstü yakalandı.

Olay, yapımı bitmeyen Mudurnu’nun Şato Evleri olarak bilinen villalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villaların çevre kontrolünü yaparak içerisine giren E.K. ve C.K., binaların içerisinde bulunan bakır elektrik kablolarını çıkartmaya başladı. Şahısların hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara suçüstü baskın yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira değerinde 100 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.