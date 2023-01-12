Eskişehir’de jandarma ekipleri takibe aldığı bir şahsın elindeki torbadan 4 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Eskişehir’de jandarma ekipleri takibe aldığı bir şahsın elindeki torbadan 4 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı İlçesi Şarhöyük Mahallesi’nde şüpheli bir şahsın mevzuata aykırı şekilde sigara sattığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu, B.B. isimli şüpheli şahsın Muttalip Mahallesi’ne bulunan mezarlık yakınlarında elinde bulundurduğu bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşterilere satacağı belirlendi. Yaya olarak müşterisi ile buluşmaya giden şahıs üzerindeki 4 bin 200 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron sigara ile yakalanarak gözaltına altına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında jandarma ekiplerince işlem başlatıldı.