Muğla’nın Bodrum ilçesinde satışa hazır halde uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik arama köpeği Tina ile uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre İstanbul plakalı araçta yapılan aramada 5 parça halinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheli Mehmet Ali K. isimli şahsın ikametinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada toplu halde satışa hazır kokain maddesi ile birlikte uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.