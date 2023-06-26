İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Tepecik semtinde yaptığı çalışmalarda S.V. ve A.Y. adlı şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ticareti ve satışı yaptığı belirlendi. Her iki adreste tapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş esrar ve kokain maddeleri ile yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünleri ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.