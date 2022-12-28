Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda bin 955 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda bin 955 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İstihbarat Şube Müdürü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli N.H. isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu madde haplarını piyasaya süreceğinin bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüpheli N.H.’nin üzerinde yapılan aramada, bin 955 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli N.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan açıklamanın sonunda, Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.