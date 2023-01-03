Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, dijitalleşen yazılım hizmetlerinde desteğin önemli olduğunu söyledi.

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, dijitalleşen yazılım hizmetlerinde desteğin önemli olduğunu söyledi.

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, firmalar için oldukça önem taşıyan satın alma sürecinde ve sonrasında hizmet devamlılığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Dijitalleşen dünyada yazılım hizmetleri desteğinin önemli olduğunun altını çizerek ulaşılabilirliğin zor olması, yetersiz destek ve çözüm hızının yavaş olması KOBİ’lerin işlemlerini daha da zorlaştırdığını söyleyen Akdemir; ürün satın alırken bu kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Feyza Akdemir satın alma süreci ve sonrasında müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu işaret ederek “Kurulduğumuz günden bugüne 10 binlerce kullanıcımıza satın alma sürecinde ve sonrasında karşılaşılabilecek tüm sorunlara anında yanıt vererek müşteri memnuniyetini sağlamayı en önemli memnuniyet aracımız olarak görmekteyiz. Bilsoft Yazılım olarak, profesyonel müşteri temsilcilerimiz ve uzman teknik ekiple ihtiyaç duyulan her an kolay ve hızlı erişim için VIP destek hizmeti veriyoruz. Yapılan ankete göre memnuniyet oranının yüzde 99 olması bu düşüncemizi doğrulamaktadır” dedi.

Bilsoft ön muhasebe programlarının sağladığı hizmetlere de değinen Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, Türkiye’deki KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen programlardan olduğunu ve şimdiye kadar 100 binin üstünde kullanıcıya ulaştıklarını belirterek, firmaların ihtiyaç duydukları e-Dönüşüm (e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye) hizmetleri, e-Ticaret, sanal tahsilat, banka entegrasyonu, barkodlu hızlı satış, üretim takip gibi işlemleri içeren çok geniş çaplı bir program olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.