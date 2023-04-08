Bilsoft Yazılım KOBİ Uzmanı Büşra Sevim Tok, satış sonrası hizmetin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Satış sonrası hizmetin hangi konuların olduğuna değinen Tok, müşteri memnuniyeti açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

KOBİ uzmanı Büşra Sevim Tok, satış sonrası hizmetin önemli olduğunu belirterek "Ön muhasebe programları satın alan işletmeler, satış sonrasında da hizmet almaya devam etmek isterler. Bu sebeple ön muhasebe programı sağlayıcıları da diğer her sektörde olduğu gibi müşterilerine satış sonrası hizmet sunmakta. Satış sonrası iyi bir hizmet, kullanıcıların ön muhasebe programı kullanımıyla ilgili sorunları çözmesinde ve tam potansiyelli olarak kullandırmalarına yardımcı olur. Bilsoft Yazılım olarak bizler programın doğru ve tam kullanımı konusunda firmalara eğitim, teknik destek hizmeti, kurulum, yapılandırma, düzenli aralıklarla güncelleme gibi özelliklerle hizmet veriyoruz. Kişiye özel atanan temsilcilerle ihtiyaç anında doğrudan iletişime geçerek, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7/24 hizmet almalarına imkan sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza yalnızca telefon ile değil sosyal medya, e-posta, Whatsapp, Telegram, Bip gibi birçok iletişim kanallarından da ulaşım sağladıkları an tüm sorularına cevap veriyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Satış sonrası hizmetler, işletmeler için çok büyük bir fark oluşturur” diyen Tok, tercih edilme ve ardından müşteri memnuniyeti açısından da büyük bir rol oynadığının altını çizerek satışları artırdığını ve rekabet avantajı sağladığını bildirdi.