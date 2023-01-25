Bahçelievler’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün satış işlemleri için aracı yeni sahibine götürdüğü öğrenildi.

Bahçelievler’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün satış işlemleri için aracı yeni sahibine götürdüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Adnan Kahveci bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LZJ 52 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Baran Özpolat, arkadaşlarının yanından ayrılıp aracına bindi. Cadde üzerinde seyir halindeyken aracından dumanlar geldiğini fark eden Özpolat, aracı güvenli bir yere çekerek kontrol etmek istedi. Kontrol ettiği esnada arabadan alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yarın satış işlemlerinin gerçekleşeceği öğrenilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

“Aracı teslim etmeye gidiyordum sattığım arkadaşa”

Olay anını anlatan sürücü Baran Özpolat, “Şu ileri de araç park halindeydi arkadaşlarla oturuyorduk. Daha sonra aracı teslim etmeye gidiyordum sattığım arkadaşa. Işıklara gelince bir duman almaya başladı. Park ettim daha sonra alev almaya başladı. Sonra da itfaiyeyi aradık geldiler. Araç bu şekilde. Yarın aracı ekspere sokacaktık. Satış işlemlerini yapacaktık” şeklinde konuştu.