Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Salih K.’nın satın aldığı motosikletin plakası trafik polislerinin yaptığı denetimde sahte çıktı. Polislerin resmi belgede sahtecilikten gözaltına aldığı Salih K.’ya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 13 bin 958 lira para cezası kesildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Salih K.’nın satın aldığı motosikletin plakası trafik polislerinin yaptığı denetimde sahte çıktı. Polislerin resmi belgede sahtecilikten gözaltına aldığı Salih K.’ya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 13 bin 958 lira para cezası kesildi.

Kuşadası’nda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Plakasız, çalıntı ve evraklarında eksiklik olan motosikletlerin kontrol edildiği denetimde polisler tarafından Salih. K. yönetimindeki 09 AAG 687 plakalı motosiklet durduruldu. Yapılan evrak sorgulamasında motosikletin plakasının 3 tekerlekli elektrikli ve hurdaya çıkmış başka bir motosiklete ait olduğu ortaya çıktı. Trafik polislerinin Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 13 bin 958 lira para cezası kestiği Salih K. , Türk Ceza Kanunu (TCK) 204’üncü maddesi uyarınca resmi belgede sahtecilikten gözaltına alındı. Satın aldığı motosikletin plakasının sahte olduğunu bilmediğini belirten Salih K. "Motosikleti geçen ay arkadaşımdan aldım. Bana motosikletin vizesinin 2023 yılına kadar olduğu söylendi. Şu an şok içerisindeyim. Ben de satın aldığım kişiden şikayetçi olacağım" dedi.