Arnavutköy’de İETT otobüsü ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Ormanlık alana uçan araç hurdaya dönerken, aracın arkasında bulunan sahibinden satılık yazısı dikkat çekti.

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Ormanlık alana uçan araç hurdaya dönerken, aracın arkasında bulunan sahibinden satılık yazısı dikkat çekti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Yol Bakım Şefliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Turhan yönetimindeki 06 CAV 513 plakalı otomobil, İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında savrulan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerini aşarak ormanlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Suat Turhan yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale o esnada yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları ve yaralının sedyeyle ambulansa bindirildiği anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sahibinden satılık araç hurdaya döndü

Kaza sonrasında ormanlık alana uçan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araca yapıştırılan "sahibinden satılık" yazısı ise dikkat çekti. Otomobil polis çekicisi ile otoparka çekildi.