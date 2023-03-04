“Başarmadan dönmek yok parolası ile görev yapan seçkin birliğimiz Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor”.

Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı

Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAT Komandolarının gerçekleştirdikleri eğitimler paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

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