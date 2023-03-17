Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığından korunma yöntemleri açıklanarak besiciler uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde şap hastalığını önlemek için çalışmalarını sürdürürken İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliğinin de durdurulduğunu bildirmişti.

Türkiye’de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığı hakkında korunma yöntemlerini açıklayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri besicileri uyardı.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“İşletmeniz sizin kalenizdir. Ziyaretçileri içeri almayın. Ödünç alet, ekipman almayın. Araçların lastik dezenfeksiyonunu yaptırın.

İşletme çizmesi ile başka hiçbir yere girmeyin. İşletme girişine dezenfeksiyonlu ayak havuzu yerleştirin.”