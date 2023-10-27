Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt ile göreve giderken geçirdiği kaza sonucunda şehit olan güvenlik korucusu Nadir Araz, şehadet yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı.

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Daper Şehitliği’nde düzenlenen anma töreninde konuşan şehit Uzman Çavuş Naim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt, yüz yıl da geçse şehitleri unutmayacaklarını söyledi. Bozkurt, “Bugün şehidimizin şehadetinin sene-i devriyesi nedeniyle kabri başına gelerek anma programı düzenledik. Şehidimizin kabrini yapan Valimize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Şehitlerimizi daima anmaya devam edeceğiz. Yüz yıl da geçse onları unutmayacağız. Vatan sağ olsun” dedi.

Törene katılan Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt da, terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurguladı. Bozkurt, “Bugün şehitlerimiz için anma programı düzenledik. Allah’ın izniyle terör örgütleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz şehitlerimizi daima anmaya devam edeceğiz. Onları unutturmayacağız. Biz güvenlik korucuları olarak devletimizin emrinde daima terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anma programında, şehitlerin kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Törene; Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, şehitlerin yakınları katıldı.