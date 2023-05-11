Batman’ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, ’Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ dahilinde sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıp öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Jandarma ekipler ilçede, ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ kampanyası çerçevesinde bilgilendirme yaptı. ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ içerikli broşürleri sürücülere dağıtan ekipler, trafikte emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlar ile ilgili toplumsal desteği arttırmak üzere bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra etti. Trafik haftası dahilinde köy okullarını ziyaret eden ekipler, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak, öğrencilere yönelik ilk ders saatinin ilk 5 beş dakikasında öğretmenler ile birlikte ’Yolların Dili Projesi’ dahilinde trafik konularında bilgilendirme ve eğitim semineri düzenledi.