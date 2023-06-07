Batman’ın Sason ilçesinde Yunus Emre ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde yıl içerisinde yaptıkları etkinlikleri yıl sonu sergisinde sergiledi.

Yunus Emre okulu bahçesinde açılan sergide, öğrencilerin birinci dönem ve ikinci dönem özenle hazırladıkları resimler ve atık materyallerden yaptıkları çeşitli etkinlikler sergilendi. Öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel 200’e yakın resim ve eserleri yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenine sunulduğunu ifade eden Yunus Emre Ortaokulu Müdürü İrfan Altun, “Okulda sergimizde sergimizde, öğrencilerimizin özellikle görsel sanatlar ve coğrafya derslerinde proje ödevi olarak yaptığı çalışmalar ön plana alındı. Bu çalışmalarda yapılan birçok esrede geri dönüşüm materyalleri kullanıldı. Bu sayede öğrencilerimizde hem çevre bilinci oluşuyor, hem de yaparak çizerek öğrenmenin avantajını yaşıyorlar. Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

200’den fazla resim ve eserin yer aldığı sergiye Kaymakam Murat Mete, kurum amirleri ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci velisi katıldı.