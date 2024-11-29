Batman’ın Sason ilçesinde kadınları desteklemek amacıyla çilek lokumu, reçeli ve pestili üretim tesisi kuruldu.

Sason’da hayata geçirilen “Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi” Kaymakamlığın desteğiyle büyüyerek devam ediyor. Üretimin yapıldığı ÇATOM merkezindeki tesisi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında çalışan kadınlardan bilgi alan Kaymakam Furkan Başar, üretimde yenilikçi ve rekabetçi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen, aynı zamanda girişimci kadınların iş hayatına katılımını destekleyen bu projede çilek lokumu, reçeli, kurusu ve pestili üretimi yapıldığını söyledi.

Kaymakam Başar, ilçede çalışan kadınlara yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini belirterek, çalışan kadınlara ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.