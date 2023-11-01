Batman’ın Sason ilçesinde jandarma personeli Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla isimlerini taşıyan meyve fidanlarından hatıra meyve bahçesi oluşturdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte personel ve aileleri tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 100 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan jandarma personelinin aileleri de komutanlık bahçesinde evden getirdikleri çeşitli yemekleri askerlere ikram etti. Askeri personel çocukları arasında çeşitli yarışmaların da yapıldığı etkinliğe, Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete de katıldı.