Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik timleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler yaptı. Servislerin durumlarını kontrol eden ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmada bulundu. Denetimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Batman’ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim yapıldı.

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